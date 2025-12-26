Naslovnica
V pretep moškega vpleten policistom dobro znani 37-letni Mariborčan

Maribor, 26. 12. 2025 16.06 pred 58 minutami 2 min branja 32

Avtor:
Ti.Š.
Policija splošno

V fizični obračun, ki se je nedavno zgodil v Mariboru, ko so štirje osumljenci hudo pretepli moškega, je po naših zanesljivih informacijah vpleten 37-letni Mariborčan. Organom pregona dobro znan Štajerc ima 'bogato' policijsko kartoteko, že dvakrat pa se je znašel tudi za zapahi. Nedavno so z njim imeli polne roke dela tudi uslužbeni Fursa, ko so na dveh lokacijah na Štajerskem razkrili obrat za ponarejanje detergentov za pranje perila.

Kot smo že poročali, so bili mariborski policisti v torek zvečer obveščeni o tem, da je več oseb fizično obračunalo z oškodovancem z območja Maribora. Pri tem naj bi mu tudi grozili.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je v torkovo dogajanje vpleten razvpit mariborski goljuf in notorični kriminalec – 37-letni Mariborčan. Prav on naj bi bil zadolžen, da je oškodovanca pod pretvezo pomoči zvabil v avtomobil in nato prepeljal v prostore podjetja v lasti 37-letnika na Jadranski ulici. Moškemu naj bi četverica tam grozila, ga izsiljevala in ga nato tudi pretepla, zaradi česar je potreboval zdravniško oskrbo.

Stari znanec Policije

37-letnik je možem v modrem sicer dobro znan, že dvakrat je končal tudi za zapahi.

Prvič ga je sodišče za krivega goljufije in pranja denarja spoznalo leta 2012, ter obsodilo na štiri leta in dva meseca zaporne kazni. Takrat še kot 23-letni mladenič se je namreč do slabega pol milijona evrov prikopal z izmišljenimi nepremičninskimi posli in prodajo avtomobilov, ki jih kupci nikoli niso videli. Družini s hrvaškega otoka Vir je 'natvezil', da bo za njih uredil nakup zemljišča ob avtocesti med Mariborom in Šentiljem, ki naj bi mu z leti naraščala vrednost. 

A je, takoj ko se je vrnil na prostost, nadaljeval z goljufijami. Med epidemijo koronavirusa je mešetaril z zaščitnimi maskami – družbi z Madžarske je zagotavljal, da jim jih bo dobavil, jim posredoval ponarejeno dokumanetacijo, mask pa podjetje nikoli ni prejelo. Z več kaznivimi dejanji si je tako pridobil za več kot 88.000 evrov premoženjske koristi.

Nečednih poslov se je nazadnje lotil letos poleti. V Mariboru, Miklavžu na Dravskem polju ter v Kidričevem je vzpostavil obrate, kjer so na črno zaposleni delavci zanj prepakiravali poceni detergente, te pa je nato prodajal kot pralna sredstva priznanih blagovnih znamk. Na prste mu je konec julija stopila Finančna uprava RS.

pretep Maribor Policija

periot22
26. 12. 2025 17.08
Če bi se to mojemu znancu zgodilo bi ta bil enako poškodovan!!!!!!!!!!!
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
26. 12. 2025 17.03
In na tak način bomo prosperiral, da se kriminalce preimenuje v stare znance. Bravo le tako naprej v brezno.
Odgovori
+3
3 0
Verus
26. 12. 2025 17.03
kaj delajo na prostosti te "znanci policije" z "debelimi kartotekami"?
Odgovori
+4
4 0
Kod.
26. 12. 2025 17.01
Pogost obisk starih znancev bi koristil
Odgovori
+2
2 0
Morskadeklica123
26. 12. 2025 17.01
Preprodajal gele za pranje...koliko ljudi poznam, da so kupovali ta šit, res ne morem verjet, bolje kupit neko ž poceni znamko, kot pa podpirat take!
Odgovori
+3
3 0
stoinena
26. 12. 2025 16.58
kdor vnovič ne razume, bi morda moral dobiti prisilni jopič.
Odgovori
+4
4 0
Polkavalčekrokenrol
26. 12. 2025 16.57
Čudna je res tale naša domovina,če ukradeš 50evrov si tat,če zmakneš miljon si podjetnik,čudna država,čudno pravosodje in čudne človekove pravice od katerih imajo korist samo kriminalci
Odgovori
+6
7 1
tech
26. 12. 2025 16.56
Za take ljudi bi morali uvest zapore s prisilnim delom in vsakič, ko pride nazaj težje delo.
Odgovori
+7
7 0
Jožajoža
26. 12. 2025 16.55
Kaj nismo sprejeli Šuštarjev zakon???aja,ima veze pri sneźiču in pri janševimi tožilci in sodniki.vse mi je jasno,zakaj ni zaprt
Odgovori
-2
3 5
kivzfccz
26. 12. 2025 16.54
Če bi delovalo sodstvo, bi bili stari znanci policije za zapahi.
Odgovori
+9
9 0
Delavec_Slo
26. 12. 2025 16.52
Dobro znan, še sreča da so takim hotel zgradili!
Odgovori
+4
5 1
Tomaž Hacin
26. 12. 2025 16.50
Če bi imeli pravo pravno državo ta ne bi več bil na prostosti, ker je pa gnil sistem pa se kopiči kriminal, izsiljevanje, ropi, kraje, umori in zdaj na koncu še grožnje politikom.
Odgovori
+3
3 0
eurosapiens
26. 12. 2025 16.48
če je stari znanec policije bi moral biti v priporu do sojenja zaradi ponarejanja detergentov ... ne pa da se sprehaja okoli in dela nova kazniva dejanja ... kako bodo potem zagotovili varnost ljudi
Odgovori
+6
6 0
Jožajoža
26. 12. 2025 16.56
Kriminalci postanejo avtomatsko člani sds stranke brez pristopne izjave.
Odgovori
+0
2 2
jugatneme
26. 12. 2025 16.46
Če je bil že 2x za zapahi, očitno nanj ni delovalo dovolj vzgojno. Nič čudno, ležal na hrbtu cele dneve, vmes pa fitnes in basket.... Očitno je dovolj pri moči, torej 8 ur dnevno v gozd sekat drevesa ali bližnji kamnolom lomit skale nato tuš in čuza za dve leti. Gotovo bo postal bolj krotek.
Odgovori
+7
7 0
komarec
26. 12. 2025 16.51
Včasih smo imeli rehabilitacijski center na nekem otoku. Ko si se vrnil si bil krotek kot ovčka.
Odgovori
+2
3 1
jugatneme
26. 12. 2025 16.53
Pri naslednjem prekršku pa mu kazen časovno podvojiti, z dveh na štiri leta, itd...prej ali slej bo delovalo tudi pri največjem junaku....
Odgovori
+2
2 0
suleol
26. 12. 2025 16.53
pa 5 obrokov dnevno, zobar in doktar zmeraj pri roki takoj na vrsti, pa se solo nardis pa na toplem si res top
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
26. 12. 2025 16.59
Otok da...in še so morali izjaviti da so bili na prijetnih prevzgojnih počitnicah...sicer so hitro postali dvomotorci....več so upali povedati po 40-50 letih...
Odgovori
0 0
kemist
26. 12. 2025 16.43
Ampak noben ne more nič ....Bravo👍👍
Odgovori
+1
1 0
komarec
26. 12. 2025 16.53
Komu so kršene človekove pravice njemu ali tistim ki so od njega ogroženi?
Odgovori
+1
1 0
Neat
26. 12. 2025 16.42
Kaj je to 'dokumanetacija'?
Odgovori
+1
1 0
PoldeVeliki
26. 12. 2025 16.38
Zakaj se to ne zaprezadlje časa ?
Odgovori
+5
5 0
300 let do specialista
26. 12. 2025 16.44
Ker ima človekove pravice, ki tvoje in moje pojejo.
Odgovori
+3
3 0
IKOSS
26. 12. 2025 16.37
Slovensko pravosodje ima problem pri naslavljanju povratništva! Prvotno dosojene kazni očitno niso imele želenega učinka, navzlic temu pa se te zgolj ponavlja in ne rigorozno stopnjuje. S stališča posameznika to pomeni, da ga država pred samovoljo takšnih posameznikov ni sposobna zaščititi in se lahko zanese le na sebe ter svoje zmogljivosti. Gre za sistesmki problem, kar je izjemno zaskrbljujoče in terja odziv skupnosti.!
Odgovori
+6
7 1
300 let do specialista
26. 12. 2025 16.36
V pravi državi ta ne bi bil "stari znanec" ampak stari "zapečatenec" s strani policije in FURSa, dokler bo pa vsak kloshar imel več pravic od mornega sočloveka pa temu ne bo tako!
Odgovori
+8
8 0
deny-p
26. 12. 2025 16.31
Jugovzhodne stare znance ne moramo komentirat, severovzhodne pa lahko, ker.....???
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
