V pretep moškega vpleten policistom dobro znani 37-letni Mariborčan

Kot smo že poročali, so bili mariborski policisti v torek zvečer obveščeni o tem, da je več oseb fizično obračunalo z oškodovancem z območja Maribora. Pri tem naj bi mu tudi grozili.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je v torkovo dogajanje vpleten razvpit mariborski goljuf in notorični kriminalec – 37-letni Mariborčan. Prav on naj bi bil zadolžen, da je oškodovanca pod pretvezo pomoči zvabil v avtomobil in nato prepeljal v prostore podjetja v lasti 37-letnika na Jadranski ulici. Moškemu naj bi četverica tam grozila, ga izsiljevala in ga nato tudi pretepla, zaradi česar je potreboval zdravniško oskrbo.

37-letnik je možem v modrem sicer dobro znan, že dvakrat je končal tudi za zapahi.

Prvič ga je sodišče za krivega goljufije in pranja denarja spoznalo leta 2012, ter obsodilo na štiri leta in dva meseca zaporne kazni. Takrat še kot 23-letni mladenič se je namreč do slabega pol milijona evrov prikopal z izmišljenimi nepremičninskimi posli in prodajo avtomobilov, ki jih kupci nikoli niso videli. Družini s hrvaškega otoka Vir je 'natvezil', da bo za njih uredil nakup zemljišča ob avtocesti med Mariborom in Šentiljem, ki naj bi mu z leti naraščala vrednost.

A je, takoj ko se je vrnil na prostost, nadaljeval z goljufijami. Med epidemijo koronavirusa je mešetaril z zaščitnimi maskami – družbi z Madžarske je zagotavljal, da jim jih bo dobavil, jim posredoval ponarejeno dokumanetacijo, mask pa podjetje nikoli ni prejelo. Z več kaznivimi dejanji si je tako pridobil za več kot 88.000 evrov premoženjske koristi.