V pretepu pred lokalom poškodovani dve osebi, policija išče udeležence

Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, se je sprlo več oseb, prišlo je tudi do pretepa, v katerem sta bili po do sedaj zbranih obvestilih dve osebi lahko telesno poškodovani.

Na kraju jima je pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato pa so ju z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, so sporočili s PU Kranj.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir.

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.