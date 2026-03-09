Naslovnica
Črna kronika

V pretepu pred lokalom poškodovani dve osebi, policija išče udeležence

Kranjska Gora, 09. 03. 2026 11.40 pred 54 minutami 1 min branja 2

Avtor:
U.Z.
Policijske luči

Kranjskogorski policisti so bili nekaj minut čez polnoč obveščeni o sporu med več osebami pred enim od gostinskih lokalov na območju Kranjske Gore. Na kraj je odšlo več patrulj, a po prihodu policistov kršitev javnega reda in miru ni več trajala, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, se je sprlo več oseb, prišlo je tudi do pretepa, v katerem sta bili po do sedaj zbranih obvestilih dve osebi lahko telesno poškodovani.

Na kraju jima je pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato pa so ju z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, so sporočili s PU Kranj.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. 

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

