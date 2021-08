V pretepu v Ljubljani dve osebi huje poškodovani

V središču Ljubljane je zgodaj zjutraj prišlo do pretepa, v katerega je bilo vpletenih več oseb. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, sta bili dve osebi huje poškodovani z ostrim predmetom. Odpeljali so ju v ljubljanski klinični center, njuni življenji nista ogroženi.

icon-expand Policija FOTO: Dreamstime Druge osebe so pred prihodom Policije s kraja zbežale. Policisti, ki so bili o pretepu obveščeni nekaj po 5. uri zjutraj, nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.