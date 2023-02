Pretep v Murski Soboti: moški na kraju umrl

Policija je bila o pretepu obveščena ob 18.30 uri. Na kraj dogodka so prišli policisti in kriminalisti, ki so območje takoj zavarovali in pričeli z izvajanjem prvih nujnih ukrepov za izsleditev storilca.

Malo pred 19. uro so v Murski Soboti storilca izsledili in ga zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico.

Policija dodatnih informacij zaenkrat ne razkriva, saj kriminalistična preiskava intenzivno poteka.