Pretep v Piranu: Meira Hot zanika vpletenost v incident

Kot so poročale Slovenske novice , je pretep izbruhnil med 51-letnim prostovoljnim gasilcem iz Pirana in štirimi člani družine Meire Hot , poslanke Socialnih demokratov. Poslankin oče naj bi se najprej na Tartinijevem trgu sprl in fizično obračunal z 51-letnim prostovoljnim gasilcem.

28. decembra okoli 21. ure so policisti v Piranu obravnavali pretep med več osebami. "S kraja sta bila z reševalnim vozilom v SB Izola odpeljana 52-letni moški iz Pirana in 51-letni moški iz okolice Celja. Oba sta v pretepu utrpela lahke telesne poškodbe in podala prijavo za kaznivo dejanje nasilništva," so nam potrdili iz Policijske uprave (PU) Koper. Kot so dodali, so policisti takoj pričeli z zbiranjem obvestil in do danes opravili več preiskovalnih dejanj ter ugotovili identiteto vpletenih oseb. Ugotovili so, da so bili v pretepu poškodovani štirje ljudje.

Na kraj naj bi nato prišla tudi poslanka, ki je lažje poškodovanega očeta odpeljala v bolnišnico. Gasilec pa naj bi se s presekanim čelom umaknil v bližnji lokal, kjer pa se je nasilje le še stopnjevalo. V lokalu sta se kmalu pojavila poslankina brata in stric, pred lokalom naj bi 51-letniku na glavi razbili steklenico in ga začeli pretepati in brcati. V pretepu naj bi skupila še dva moška in ženska, ki so prišli iz lokala in skušali ustaviti pretep, pišejo Slovenske novice. 52-letnega moškega naj bi zbili na tla in ga udarjali, da je izgubil zavest. Brco v glavo in hrbet pa naj bi prejela tudi ženska. Skupil naj bi jo tudi povsem naključni gost lokala, 51-letnik iz okolice Celja, ki je skušal ustaviti pretep.

Kot piše časnik, naj bi brata Hot in njun stric z nasilnim vedenjem nehali in zbežali šele, ko so zaslišali policijske sirene. Poškodovance so oskrbeli reševalci, dva so odpeljali v bolnišnico.

Poslanka vpletenost zanika

A poslanka vsakršno vpletenost zanika. "V zadnjih dneh so bile v medijih objavljene informacije o pretepu v Piranu, v katerem naj bi bili domnevno udeleženi tudi družinski člani poslanke in podpresednice DZ mag. Meire Hot. Želimo jasno poudariti, da poslanka ni bila vpletena v noben incident in da vse obtožbe, ki se nanašajo nanjo, nimajo nobene podlage v dejstvih," so sporočili iz njene stranke. Poslanka se odločno distancira od vseh oblik nasilja in ostro obsoja vsakršno dejanje, ki ogroža varnost in dobrobit posameznikov. Še naprej bo delovala v skladu s svojimi načeli, da bi prispevala k boljšemu in pravičnejšemu družbenemu okolju, so dodali.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila

Policisti trenutno še intenzivno zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. "Preiskuje se sum storitve kaznivega dejanja nasilništva in kaznivega dejanja povzročitve lahke telesno poškodbe," so nam potrdili na PU Koper.

To sicer ni prvič, da so člani poslankine družine ravnali nasilno. Poslankin brat Marko Hot je pred leti z dvema prijateljema v Portorožu pretepel Ljubljančane, ki so urinirali na parkirišču. Lovili so jih po Portorožu in nazadnje pretepli pred vhodom v enega izmed hotelov. Marko Hot je bil tedaj obsojen na pogojno kazen devet mesecev zapora s triletno preizkusno dobo.