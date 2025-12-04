V priklopniku prevažal 14 tujcev, odkrili so jih na Gruškovju

Policisti so včeraj dopoldne na strateški mejni točki Gruškovje ob vstopu v državo kontrolirali tovorno vozilo srbskega registrskega območja, ki ga je vozil 48-letni državljan Srbije. Ugotovili so, da so v nakladalnem prostoru priklopnega vozila prisotne osebe.

"Policisti so pregledali carinska zalivko in pletenico. Pri tem so ugotovili, da je pletenica prerezana in ponovno zlepljena. Po odprtju priklopnega vozila so v notranjosti odkrili 14 tujcev (državljanov Afganistana, Pakistana, Jemna, Turčije, Egipta in Maroka), ki so se na tak način, brez listin potrebnih za vstop, poskušali izmakniti mejni kontroli," so sporočili s Policije. Tujci so med obravnavo izrazili namero, da bodo podali prošnjo za mednarodno zaščito in so bili nato nastanjeni v azilni dom.