Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

V priklopniku prevažal 14 tujcev, odkrili so jih na Gruškovju

Maribor, 04. 12. 2025 10.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

Mariborski policisti so na Gruškovju ob vstopu v državo v tovornem vozilu, ki ga je vozil 48-letni državljan Srbije, odkrili 14 tujcev. Zoper neznanega storilca, ki jim je na območju Hrvaške pomagal vstopiti v priklopnik bodo podali kazensko ovadbo.

Policisti so včeraj dopoldne na strateški mejni točki Gruškovje ob vstopu v državo kontrolirali tovorno vozilo srbskega registrskega območja, ki ga je vozil 48-letni državljan Srbije. Ugotovili so, da so v nakladalnem prostoru priklopnega vozila prisotne osebe.

"Policisti so pregledali carinska zalivko in pletenico. Pri tem so ugotovili, da je pletenica prerezana in ponovno zlepljena. Po odprtju priklopnega vozila so v notranjosti odkrili 14 tujcev (državljanov Afganistana, Pakistana, Jemna, Turčije, Egipta in Maroka), ki so se na tak način, brez listin potrebnih za vstop, poskušali izmakniti mejni kontroli," so sporočili s Policije. Tujci so med obravnavo izrazili namero, da bodo podali prošnjo za mednarodno zaščito in so bili nato nastanjeni v azilni dom.

Zoper neznanega storilca, ki je tujcem na območju Hrvaške pomagal vstopiti v priklopnik tovornega vozila, bodo podali kazensko ovadbo.

prevoz tovorno vozilo tujci migranti maribor gruškovje
Naslednji članek

Po nesreči oklepnika šest vojakov prepeljali v bolnišnico

Naslednji članek

Otrok v šolo prinesel nevarno pirotehniko kategorij F2 in F3

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385