V primeru ugrabitve 35-letnika predlogi za izločitev sodnice

Po obtožnici se Klemnu Kadivcu, črnogorskemu državljanu Bojanu Stanojeviću in Draganu Čikojeviću očita, da so skupaj s še neznanima storilcema podrobno načrtovali ugrabitev pokojnega 35-letnika in poskušali ugrabiti še eno osebo, da bi jima povzročili najmanj hude telesne poškodbe. S tem naj bi ju prisilili v opustitev poslov s prepovedanimi drogami in izsilili informacijo o tem, kje je ukradeno blago oz. denar.

Pokojnega 35-letnika so decembra 2019, potem ko je dobra dva tedna prej izginil v Ankaranu, v okolici Kranja našli mrtvega, umrl pa je zaradi nasilnega dejanja. Policija je ob njegovem izginotju na območju Ankarana obravnavala kaznivi dejanji nasilništva ter nedovoljene proizvodnje orožja in prometa z njim. Istega dne je Policija tudi prijela 29-letna državljana Slovenije in Črne gore, za oba je preiskovalni sodnik tedaj odredil pripor.