V priporu 27-letni Romun, ki naj bi sodeloval pri vlomu v Murski Soboti

Neznani storilci so v trgovskem centru v Murski Soboti 27.1 odtujili več različnih mobilnih in drugih elektronskih naprav v skupni vrednosti okrog 155.000 evrov.

Ob hitri intervenciji policije je bilo vozilo opaženo, vendar na znake policistov ni zaustavilo. Vozilo se je nato na avtocesti nenadoma zaustavilo, osebe so iz vozila zbežale. Ob ogledu vozila so bili najdeni odtujeni predmeti, ki so bili vrnjeni oškodovancu, so sporočili s PU Murska Sobota.



Na podlagi zapuščenega vozila, opravljenega ogleda vozila in kasnejše ugotovitve lastnika oz. uporabnika vozila je bil identificiran en storilec kaznivega dejanja. 27–letni državljan Romunije je bil v začetku februarja zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Za ostalimi storilci policisti zbirajo obvestila.