V priporu končal 44-letnik, pri katerem so našli prepovedane droge

V petek so policisti Policijske postaje Nova Gorica v enem od naselij v Občini Kanal ob Soči opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog. Ko so policisti opravljali hišno preiskavo, so pri moškemu našli in zasegli snovi in rastline, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge.

Našli so 255 gramov snovi, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo amfetamin, 1605 gramov prepovedane droge konoplje in sedem sadik rastline, pri čemer obstaja sum, da gre za prepovedane droge konoplje.

Zasežene snovi, rastline in rastlinske delce so policisti poslali v nadaljnjo analizo.

44-letnemu osumljencu so odvzeli prostost zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in zaradi prodaje ali dejanja v promet prepovedane droge, skladno z določili Zakona o kazenskem postopku. Zadržali so ga v policijskih prostorih.

Osumljenca so novogoriški policisti v soboto dopoldne, s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča, ki je po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor v solkanskih zaporih.