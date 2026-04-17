V prodajalni grozil z ostrim predmetom, ukradel denar in pobegnil

Policisti Policijske postaje Koper so 23. marca obravnavali rop, pri katerem je storilec v prodajalni z mešanim blagom na območju Kopra z ostrim predmetom zagrozil zaposlenim, iz blagajne ukradel gotovino in pobegnil.
"Policisti so z intenzivno preiskavo pridobili podatke za identifikacijo storilca kaznivega dejanja, na podlagi katerih so 27. marca izsledili 37-letnega državljana Bosne in Hercegovine, kateremu so zaradi obstoja pripornih in pridržalnih razlogov odvzeli prostost (na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku)," so zapisali na PU Koper. Po izvedenih preiskovalnih dejanjih so osumljenca izpustili, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
Ukradla več kosov zlatnine
16. marca pa so policisti PP Koper obravnavali kaznivo dejanje velike tatvine. "Storilci so v naselju v okolici Kopra na posebno predrzen način vstopili v stanovanjsko hišo, preiskali notranjost ter odtujili več kosov zlatnine. Pri dejanju so jih zalotili oškodovanci, ki so jih s kraja pregnali ter obvestili Policijo," so zapisali na Policiji.
Dva storilca, 37-letnika in 51-letnika z območja Novega mesta, so policisti prijeli in jima odvzeli prostost. Po preiskavi sta bila osumljenca izpuščena na prostost in bo zoper njiju podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
