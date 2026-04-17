Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V prodajalni grozil z ostrim predmetom, ukradel denar in pobegnil

Koper, 17. 04. 2026 11.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Slovenska policistka

Marca so koprski policisti obravnavali rop, pri katerem je storilec grozil zaposlenim. Izsledili so 37-letnega tujega državljana. V marcu so obravnavali tudi primer, ko sta dva storilca iz Novega mesta v okolici Kopra iz hiše ukradla več kosov zlata.

Policisti Policijske postaje Koper so 23. marca obravnavali rop, pri katerem je storilec v prodajalni z mešanim blagom na območju Kopra z ostrim predmetom zagrozil zaposlenim, iz blagajne ukradel gotovino in pobegnil.

"Policisti so z intenzivno preiskavo pridobili podatke za identifikacijo storilca kaznivega dejanja, na podlagi katerih so 27. marca izsledili 37-letnega državljana Bosne in Hercegovine, kateremu so zaradi obstoja pripornih in pridržalnih razlogov odvzeli prostost (na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku)," so zapisali na PU Koper. Po izvedenih preiskovalnih dejanjih so osumljenca izpustili, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Ukradla več kosov zlatnine

16. marca pa so policisti PP Koper obravnavali kaznivo dejanje velike tatvine. "Storilci so v naselju v okolici Kopra na posebno predrzen način vstopili v stanovanjsko hišo, preiskali notranjost ter odtujili več kosov zlatnine. Pri dejanju so jih zalotili oškodovanci, ki so jih s kraja pregnali ter obvestili Policijo," so zapisali na Policiji.

Dva storilca, 37-letnika in 51-letnika z območja Novega mesta, so policisti prijeli in jima odvzeli prostost. Po preiskavi sta bila osumljenca izpuščena na prostost in bo zoper njiju podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641