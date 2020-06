VIDEO: Na primorski avtocesti vozila v napačno smer

Na primorski avtocesti je voznica vozila v nasprotno smer. Vozila je po odstavnem pasu in le sreči se gre zahvaliti, da v močnem deževju in posledično slabši vidljivosti ni povzročila prometne nesreče. Policisti so voznico izsledili in jo ustavili.

Zjutraj je voznica belega vozila na primorski avtocesti peljala v napačno smer, je zapisal voznik, ki je bil priča dogodku. Voznica je vozila v napačni smeri na avtocesti proti Vrhniki. Iz posnetka je razvidno, da je vozila po odstavnem pasu. Glede na to, da so na avtocestah hitrosti visoke in glede na dejstvo, da je bila zaradi močnega dežja tudi slabša vidljivost, se gre le sreči zahvaliti, da ne poročamo o prometni nesreči, ki bi se lahko končala tudi tragično. O dogodku so obvestili tudi policijo, nam je sporočil tiskovni predstavnik ljubljanskih policistov Tomaž Tomaževic. "Danes, nekaj pred 6. uro smo bili obveščeni, da po primorski avtocesti od Vrhnike v smeri Kopra, po nasprotni strani avtoceste, vozi voznica osebnega vozila Renault megane. Na kraj je bilo takoj napotenih več patrulj, ki so ustavile promet iz smeri Kopra in 42-letno voznico, ki je počasi vozila po odstavnem pasu, kmalu izsledile ter ustavile pred izvozom Logatec." Tomaževic je še dodal, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjajo vse okoliščine dogodka, ter bodo izvedli ustrezne ukrepe. icon-expand Vožnja v napačno smer FOTO: Miha Poreber Na vprašanje kakšna kazen oziroma globa čaka voznico, pa je Tomaževic povedal, da gre v konkretnih primerih, odvisno od ugotovljenih okoliščin, lahko ali za prekršek, za katerega je zagroženih 1200 evrov kazni in 18 kazenskih točk, ali pa za kaznivo dejanje "Nevarne vožnje".