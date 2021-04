V prometni nesreči hudo poškodovana motorist in sopotnica

Policisti so obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta se hudo poškodovala voznik neregistriranega motornega kolesa in njegova mladoletna sopotnica, so sporočili iz PU Celje. Nesreča se je zgodila, ko je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom.

icon-expand Prometna nesreča se je zgodila v petek zvečer ob 20. uri. FOTO: iStock 40-letni voznik je iz smeri Šoštanja vozil neregistrirano motorno kolo po lokalni cesti v naselju Florjan. V blagem desnem ovinku je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal na levo stran ceste, kjer je s prednjim delom motornega kolesa trčil v robnik hodnika za pešce in nato silovito trčil še v kovinsko ograjo, ob potoku Florjanščica. V trčenju je motorno kolo odbilo v zrak. Voznika in njegovo devetletnoletno sopotnico je pri tem vrglo z motornega kolesa v strugo potoka Florjanščica. V prometni nesreči sta se oba hudo poškodovala. Voznika bodo policisti zaradi povzročitve prometne nesreče kazensko ovadili. icon-expand