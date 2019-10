V prometni nesreči huje poškodovan 59-letni italijanski motorist

Policija je ugotovila, da je skupina petih motoristov vozila iz Idrije proti Godoviču, 59-letnik je vozil kot drugi v omenjeni koloni, med vožnjo pa je zapeljal v oster levi ovinek, kjer je zapeljal na makadam in nato približno 13 metrov v globino, kjer je poškodovan obležal.

Policisti so v nedeljo ob 12.48 uri obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v okolici Idrije, natančneje v Zali. Nesreča se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti. 59-letni italijanski motorist je padel in se huje poškodoval.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Idrija, ki so poškodovanca z vrtno tehniko dvignili na cesto, nato pa so poškodovanca oskrbeli reševalci NMP ZD Idrija.

Ker je obstajal sum notranjih poškodb so motorista prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnjo zdravljenje v UKC Ljubljana.

Prometni policisti bodo v zvezi z omenjeno nezgodo ustrezno ukrepali, sporočajo s PU Nova Gorica.