V prometni nesreči huje poškodovana 53-letnica in 21-letnik

V četrtek zvečer, ob 22.10, se je v Pivki zgodila prometna nesreča, so sporočili s PU Koper. 21-letni državljan BiH, ki prebiva v okolici Pivke, je vozil osebni avtomobil po glavni cesti od Pivke proti Ilirski Bistrici. Ko je pripeljal do ravnega dela vozišča v ostri desni ovinek (pred vojašnico), hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku ceste in svojim vozniškim sposobnostim, zato je na sredi ovinka zaradi neprilagojene hitrosti s celotnim vozilom zapeljal preko ločilne črte na nasprotno smerno vozišče.

V tem trenutku je pravilno po svojem smernem vozišču iz smeri Ilirske Bistrice pripeljala 53-letna voznica in se umikala desno. Povzročitelj je s sprednjim levim delom vozila čelno trčil v sprednji levi del njenega vozila. 53-letna voznica iz Pivke se je v nesreči huje poškodovala (poškodbe glave, več zlomov in ran) in so jo odpeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je huje poškodovan tudi povzročitelj nesreče, ki so ga odpeljali v izolsko bolnišnico.

Policisti bodo 53-letnici izdali plačilni nalog, ker ni uporabljala varnostnega pasu, prav tako tudi povzročitelju, ki ga bodo tudi kazensko ovadili za povzročitev prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami. Obema voznikoma so odredili tudi strokovni pregled.