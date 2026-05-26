V prometni nesreči, ki jo je povzročil Italijan, poškodovana dva motorista

V bližini naselja Ročinj, pri odcepu za Avče je 55-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Italije, vozil iz smeri Doblarja proti Ročinju in kot prvi v koloni vozil na križišču za naselje Avče ter zavijal na lokalno cesto.

Pri zavijanju ni pustil mimo vozil iz nasprotne smeri, ki so vozila naravnost, s čimer je izsilil prednost. Ravno v tem času sta iz smeri Ročinja proti Doblarju pravilno pripeljala motorista, stara 57 in 74 let, oba državljana Slovenije.

57-letni motorist je s kolesom trčil v zadnji del osebnega avtomobila italijanskega voznika, za njim vozeči 74-letni motorist pa se je trčenju skušal izogniti, vendar je pri tem trčil v drug osebni avtomobil, ki ga je vozil 32-letni državljan Hrvaške. Slednji je vozil za italijanskim voznikom.