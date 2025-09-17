Svetli način
Črna kronika

V prometni nesreči med Sečovljami in Dragonjo umrla ena oseba

Dragonja, 17. 09. 2025 08.52 | Posodobljeno pred dvema minutama

Koprski policisti so sporočili, da se je na cesti med Sečovljami in Dragonjo zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Cesta je do nadaljnjega zaprta.

Ob 7.43 je bil Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper obveščen o prometni nesreči na cesti med Sečovljami in Dragonjo. V nesreči je po prvih informacijah umrla ena oseba.

Cesta je do nadaljnjega zaprta.

