V prometni nesreči med Sečovljami in Dragonjo umrla ena oseba

Ob 7.43 je bil Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper obveščen o prometni nesreči na cesti med Sečovljami in Dragonjo. V nesreči je po prvih informacijah umrla ena oseba.
Koprski policisti so sporočili, da se je na cesti med Sečovljami in Dragonjo zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Cesta je do nadaljnjega zaprta.
