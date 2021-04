V prometni nesreči na Ajdovskem huje poškodovan 55-letni kolesar

Nesreča se je zgodila v sredo malo pred 19. uro na območju naselja Potoče v občini Ajdovščina. 33-letni voznik avtomobila je vozil po regionalni cesti iz Dobravelj proti Vrtovinu. V Potočah je zavil levo proti parkirišču bližnjega gostinskega objekta, v tem trenutku pa je iz nasprotne smeri pripeljal 55-letni kolesar. Ta je z levim delom kolesa trčil v prednji levi del avtomobila.

Po trčenju je kolesar padel in se huje poškodoval. Na kraju dogodka so ga oskrbeli reševalci in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempetru pri Gorici.