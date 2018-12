V prometni nesreči na avtocestnem postajališču umrl 37-letnik

V zgodnjih jutranjih urah se je zgodila huda prometna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev, so sporočili s Policijske uprave Maribor. 37-letni Mariborčan je med vožnjo z osebnim vozilom po štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Mariboru v Polskavi zapeljal na počivališče, kjer je trčil v tovorno vozilo.

Po podatkih mariborskih policistov je bil razlog nesreče neprilagojena hitrost vožnje, zaradi katere je Mariborčan s sprednjim levim delom vozila trčil v zadnji desni del ob levem robu parkiranega priklopnega tovornega vozila, v katerem je počival 52-letni Poljak. Trčenje je bilo tako silovito, da je voznik osebnega avtomobila na kraju nesreče umrl.

Pokojnega so iz vozila izrezali gasilci. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, policisti pa odvzem telesnih tekočin pokojnega in izvedeniški pregled njegovega vozila. Po zaključku preiskave bodo mariborski policisti s poročilom seznanili pristojno tožilstvo. Poljskemu vozniku so policisti izrekli globo.