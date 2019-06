V prometni nesreči na Bovškem se je hudo poškodoval 56-letni avstrijski motorist

Novogoriški policisti so bili ob 10.49 obveščeni o hudi prometni nesreči na regionalni cesti med Kobaridom in Bovcem (izven naselja Srpenica), v kateri sta čelno trčila 56-letni avstrijski motorist in 75-letni voznik osebnega avtomobila.

Po prvih informacijah je 56-letnik vozil kot prvi v skupini motoristov iz Bovca proti Kobaridu. Na ravnem delu ceste (blizu tamkajšnje tovarne) je prehiteval osebni avtomobil v času, ko mu je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 75-letnik z območja Policijske uprave Ljubljana.