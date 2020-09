V prometni nesreči na cesti Kozina-Obrov umrla 91-letna sopotnica

V četrtek, 17. septembra, se je okoli 14. ure na območju PU Koper zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

Na glavni cesti Kozina-Obrov, pri kraju Gradišče pri Materiji, je 60-letni voznik osebnega vozila zapeljal iz vozišča in trčil v drevo. Voznika in sopotnico so iz ukleščenega vozila rešili gasilci s tehničnim posegom. Zaradi hudih telesnih poškodb je 91-letna sopotnica v udeleženem vozilu umrla kasneje v bolnišnici.