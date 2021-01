V prometni nesreči na cesti Kranj–Medvode umrla voznica

Kot so sporočili s PU Kranj, okoliščine kažejo, da je voznica po prehitevanju tovornega vozila izgubila nadzor nad avtomobilom in med drsenjem silovito trčila v drugo tovorno vozilo, ki je peljalo nasproti. Policisti na kraju še vedno izvajajo aktivnosti, cesta je še zaprta.

Lani je na gorenjskih cestah umrlo 11 udeležencev, leto prej devet. Kranjski policisti pozivajo k previdnosti in izogibanju tveganjem, ki vodijo v nesreče. " Vozite s prilagojeno hitrostjo, na zadostni varnostni razdalji, izogibajte se prehitevanju, pazite na križiščih, bodite pripeti z varnostnim pasom, med udeležbo v prometu ne uporabljajte telefona in spoštujte prometna pravila. Pešci bodite vidni in previdni," svarijo policisti.

Lani so gorenjski policisti prvo smrtno nesrečo obravnavali februarja. Na Lipcah je voznik trčil v drugo vozilo. Povzročitelj je umrl, poškodovanih je bilo še šest oseb. Februarja je na območju Gorenje vase umrl voznik, ki je zapeljal s ceste. Umrl je v bolnišnici. Marca je na območju Brda pri Kranju umrl kolesar. Junija se je v Trebiji smrtno ponesrečil motorist, julija pa je po trčenju umrl voznik v Podbrezjah. Avgusta, septembra in oktobra sta vsak mesec umrla po dva udeleženca, skupno šest. Avgusta je v eni nesreči voznik trčil v železniški nadvoz v Vrbi, v drugi nesreči pa je v okolici Kranja voznik zapeljal s ceste in umrl. Septembra sta v eni nesreči v Selški dolini umrla motorist in potnica na motornem kolesu, oktobra pa voznica pri Spodnjem Brniku in še motorist v Lescah, so spomnili na PU Kranj.