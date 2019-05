V prometni nesreči na cesti Podtabor-Tržič poškodovani dve osebi

Na cesti Podtabor-Tržič sta čelno trčili vozili. Posredovali so gasilci in iz vozil rešili dve osebi, voznika in voznico, ki sta trenutno v bolnišnični oskrbi. Glavna cesta je po končanem ogledu znova odprta.

S PU Kranj so sporčili, da sta bili v nesreči udeleženi dve vozili, ki sta čelno trčili. "Voznik enega in voznica drugega avtomobila sta oba utrpela telesne poškodbe in sta bila odpeljana v bolnišnico. Postopek se nadaljuje," je povedal predstavnik za odnose z javnostmi PU Kranj Bojan Kos. Voznica in voznik sta bila zaradi poškodb odpeljana v bolnišnico. FOTO: PU Kranj