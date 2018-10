V prometni nesreči na Hajdini poškodovani štirje otroci

Včeraj okoli 14.40 je 55-letni voznik osebnega avtomobila pri osnovni šoli na Hajdini zaradi nepravilnega premika trčil v drug osebni avtomobil, ki ga je vozil 42-letnik. V tem vozilu so se ob trčenju lažje telesno poškodovali štirje otroci, katere so z reševalnim vozilom odpeljali v ptujsko bolnišnico.

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so policisti obema voznikoma izdali plačilni nalog – starejšemu zaradi nepravilnega premika z vozilom, mlajšemu pa zato, ker ni upošteval policistovega ukaza ter ker je v vozilu prevažal otroke, ki med vožnjo niso bili pripeti z varnostnimi pasovi oziroma niso bili zavarovani z drugimi ustreznimi zadrževalnimi sistemi (kot so otroški sedeži, jahači ...).

"Glede na poškodbe, ki so nastale na obeh vozilih in so minimalne, lahko z gotovostjo trdimo, da otroci v prometni nesreči ne bi bili poškodovani, če bi bili ustrezno pripeti z varnostnimi pasovi oz. zavarovani v zadrževalnih sistemih," so pojasnili na PU Maribor.

Zaradi včerajšnje nesreče pa policisti ponovno vse voznike pozivajo, naj pri prevozu otroke dosledno zavarujejo z varnostnimi pasovi oz. jih namestijo v ustrezne sedeže, primerne otrokovi starosti in telesni teži. Ob tem pa dodajajo, da je pomemben tudi zgled – vozniki se moramo vedno pripeti tudi sami, saj nas otroci opazujejo in posnemajo.

