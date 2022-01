V prometni nesreči na območju Bohorja umrl 32-letni voznik tovornega vozila

Okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o hujši prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Bohorja. Po do zdaj znanih podatkih je 32-letni državljan Slovenije vozil tovorno vozilo po gozdni cesti zunaj naselja Dobrova iz smeri Senovega proti Planini pri Sevnici. Ko se je z vozilom vzpenjal v nepregleden oster levi ovinek, hitrosti vozila ni prilagodil lastnostim ceste, zaradi česar je z vozilom zapeljal čez bankino, kjer se je vozilo prevrnilo na bok in s streho trčilo v drevo.

32-letnik in 65-letni sopotnik sta ostala ukleščena v vozilu, iz katerega so ju rešili gasilci PGE Krško. Na kraju jima je bila nudena zdravniška pomoč, vendar je voznik tovornega vozila na kraju nesreče zaradi hudih poškodb umrl, sopotnik v vozilu pa ni bil telesno poškodovan. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka. O prometni nesreči bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

"Na območju PU Celje je to v letu 2022 prva prometna nesreča s smrtnim izidom. V enakem časovnem obdobju leta 2021 nismo obravnavali prometne nesreče s smrtnim izidom," so sporočili celjski policisti.