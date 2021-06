V prometni nesreči na območju Gortine umrl 54-letni voznik štirikolesnika

V nedeljo ob 21.48 se je na cesti Gortina–Pernice v občini Muta prevrnil štirikolesnik. Ena oseba je umrla, drugo pa so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem na kraju oskrbeli ter jo prepeljali v SB Slovenj Gradec. Posredovali so gasilci PGD Radlje ob Dravi ter Muta, ki so nudili pomoč reševalcem NMP Ravne na Koroškem ter policiji, zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Ogled kraja prometne nesreče poteka, so sporočili iz PU Celje.