83-letni moški je 26. decembra okoli 9. ure zjutraj vozil po glavni cesti iz Tolmina proti Kobaridu. Med vožnjo je s Fordom fiesto nenadoma zapeljal v levo preko vozišča na travnato brežino in vozil po njej, nakar je pa je zapeljal desno in prevozil celotno vozišče in z vozilom pristal na travnati brežini.

Voznik je umrl na kraju nesreče.