V prometni nesreči na pomurski avtocesti umrl voznik, tovornjak padel čez viadukt

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, se je okoli 23. ure na avtocesti Lendava–Pince zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Voznik vlečnega vozila s priklopnikom je pri vožnji mimo oplazil drugo vlečno vozilo s priklopnikom, ki je zaradi okvare obstalo na voznem pasu. Pri tem je izgubil oblast nad vozilom in prebil varovalno ograjo ter padel čez viadukt. Voznik je iz vozila, ki je skoraj v celoti zgorelo, padel, in na kraju nesreče umrl. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje so na kraju nesreče posredovali gasilci IGE Nafta Lendava, PGD Lendava, PGD Dolnji Lakoš in reševalci ZD Lendava, Dars ter policisti PU Murska Sobota.

Nastalo je za 150.000 evrov škode.