V prometni nesreči na pomurski avtocesti umrla ena oseba

Policisti so bili ob 11.30 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti A5, med Pernico in Mariborom, pred razcepom Dragučova. Potem ko sta trčili dve osebi, je ena oseba umrla, dve sta še vkleščeni v vozilu, so nam sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor: "Na kraju so policisti, reševalci in gasilci, ki rešujejo poškodovane."

Na spletni strani prometno-informacijskega centra je bilo nekaj časa dostopno opozorilo o vožnji v nasprotno smer na tem odseku avtoceste.



Na kraj prometne nesreče se odpravljata dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka iz ODT v Mariboru, so še pojasnili s PU Maribor. Več informacij nam bodo posredovali kasneje.