V prometni nesreči na 'primorki' se je prevrnila prikolica s konji

Zaradi prometne nesreče je delno zaprta primorska avtocesta med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane. Kot so nam povedali na PU Koper, se je zgodil nalet, v katerem je bil udeležen tudi kombi s prikolico, v kateri sta bila dva konja. Še vedno poteka reševanje. Za osebna vozila priporočajo izvoz Razdrto in regionalno cesto do Unca ali Logatca.

Zastoji na 'primorki' FOTO: Promet.si Na primorski avtocesti se je med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani zgodila prometna nesreča. Zgodil se je nalet dveh vozil – udeležen je bil tudi kombi s prikolico, v kateri sta bila dva konja. Na PU Koper so sporočili, da sta jo na srečo odnesla brez resnejših posledic, en konj je lažje poškodovan. Nastal je zastoj v dolžini treh kilometrov, promet pa je že sproščen po počasnem pasu, zaradi odstranjevanja posledic nesreče pa sta še vedno zaprta prehitevalni in vozni pas. Za osebna vozila na Prometno-informacijskem centru priporočajo izvoz Razdrto in potem regionalno cesto do Unca ali Logatca. Potovalni čas se podaljša za eno uro.