V prometni nesreči na 'štajerki' so trčila tri vozila

V prometni nesreči so bila udeležena tri vozila. FOTO: Bralec Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Po informacijah PU Celje se je zgodila prometna nesreča, v katero so bila udeležena tri vozila. Prvi podatki so, da nihče ni bil težje poškodovan. Nastal je zastoj v dolžini skoraj treh kilometrov, potovalni čas pa se podaljša za približno 15 minut. Na regionalni cesti Vransko–Žalec je promet oviran pri krožišču ob avtocestnem priključku Vransko. Močno upočasnjen promet je v Ljubljani na cestah na širšem območju športnega parka Stožice zaradi evropskega prvenstva v odbojki.