V prometni nesreči na štajerski avtocesti poškodovane tri osebe

Celjski policisti so bili ob 16.46 obveščeni o prometni nesreči na štajerski avtocesti, ki se je zgodila približno en kilometer pred izvozom Dramlje. Udeležena so bila tri osebna vozila in eno tovorno vozilo.

Tri poškodovane udeležence so odpeljali v bolnišnico v Celju, stopnja poškodb pa še ni znana. Prav tako ni znan vzrok nesreče.

Ogled kraja prometne nesreče še traja, odprt pa je že prehitevalni pas. Promet v smeri Maribora je tako delno sproščen.

Kot poroča Prometnoinformacijski center, pred Celjem center nastajajo zastoji. Voznikom priporočajo obvoz na relaciji Celje center–Vojnik–Frankolovo–Slovenske Konjice ali Celje center - Dramlje. Z osebnimi vozili lahko vozniki avtocesto proti Mariboru zapustijo že na priključkih Žalec in Celje zahod.