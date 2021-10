V prometni nesreči na Tolminskem umrl 26-letnik, sopotnika huje poškodovana

Prometna nesreča se je zgodila nekaj pred četrto uro zjutraj na glavni cesti med Kobaridom in Tolminom. Po sedanjih ugotovitvah policije je 26-letni voznik, v njegovem vozilu sta bila še 26 in 28 let stara sopotnika, vozil iz smeri naselja Kamno proti Volarski ravnini. Med vožnjo je v ostrem

desnem ovinku ter na nepreglednem mokrem in spolzkem vozišču voznik zaradi razmeram neprilagojene hitrosti zdrsnil s ceste.

Vozilo je zaneslo v levo čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotno smerno vozišče in nato na bankino ob levem robu vozišča, kjer je trčilo v

drevo. Po trčenju je avto odbilo v gozd ob levem robu vozišča. Pri trčenju je 28-letnega sopotnika na zadnjem desnem sedežu vrglo iz osebnega

vozila, medtem ko sta 26-letni voznik in 26-letni sopotnik ostala ukleščena v vozilu.

26-letni voznik je na kraju nesreče podlegel hudim telesnim poškodbam, sopotnika v vozilu pa sta utrpela hude telesne poškodbe. Reševalci NMP ZD Tolmin so ju z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Pomoč policistom in

reševalcem so na kraju nudili tudi gasilci PGD Tolmin in Kobarid.



"Policija je o tragični nesreči obvestila tudi okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Preiskovalnega sodnik je odredil sodna obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti," so sporočili iz PU Nova Gorica.