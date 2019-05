V prometni nesreči na Vipavskem huje poškodovan uslužbenec Darsa

Danes ob 11.36 so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči na odseku hitre ceste H4 med Ajdovščino in Vipavo. Po prvih podatkih se je v službeno vozilo Darsa zaletel 34-letni voznik kombija. V nesreči se je huje poškodoval 45-letni delavec Darsa, zato so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

34-letni voznik se je v nesreči lažje poškodoval, reševalci pa so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Na kraju so poleg policistov in reševalcev posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina, ki so s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila.

Prometni policisti nadaljujejo z dodatnim zbiranjem obvestil z namenom razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče. O prometni nesreči s telesnimi poškodbami je policija obvestila tudi pravosodne organe, in sicer preiskovalnega sodnika in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.