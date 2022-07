Voznica ob prehitevanju trčila v motorista, ki je pripeljal nasproti

Kot smo že poročali, se je včeraj na cesti med Logom in Sevnico zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan motorist, ki so ga reševalci oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v ljubljanski Univerzitetni klinični center.

S Policijske postaje Novo mesto so danes sporočili, da je po prvih ugotovitvah voznica peljala iz smeri Sevnice proti Krškem. Ob prehitevanju kombajna pri naselju Log je zapeljala na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 21-letni motorist. Motorist se je skušal umakniti v desno, vendar sta kljub temu trčila. Odbilo je motor, voznik pa je padel in obležal na travniku. Prvo pomoč so motoristu do prihoda reševalcev nudili očividci, potem pa so ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto okoliščine nesreče še preiskujejo.