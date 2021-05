V prometni nesreči pri Kočevju umrl motorist

Ob 15.24 sta na cesti Čeplje - Zagozdac v občini Kočevje trčila osebno vozilo in motorist.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Kočevje, PGD Predgrad in PGD Stari trg ob Kolpi zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilih ter nudili pomoč pri usmerjanju prometa ter tehnično pomoč policiji pri odstranjevanju posledic prometne nesreče.

Reševalci NMP Kočevje so poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč, vendar neuspešno. Umrl je na kraju nesreče.