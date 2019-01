Na regionalni cesti med Spodnjo Senarsko in Lenartom sta pri odcepu za Sveto Trojico trčili tovorno in osebno vozilo, so sporočili mariborski policisti. Ena oseba je umrla.

Nekaj pred pol eno uro sta na regionalni cesti med Spodnjo Senarsko in Lenartom trčili osebno in tovorno vozilo, pri čemer je ena oseba umrla. Ogled prometne nesreče opravljajo policisti Postaje prometne policije Maribor. Več informacij bo po ogledu podal policijski inšpektor iz Policijske uprave Maribor.