V prometni nesreči pri Ljutomeru umrl 34-letni pešec

Okrog 20.20 ure je bil Operativno komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota obveščen o prometni nesreči na Prešernovi ulici v Ljutomeru med voznikom osebnega avtomobila in pešcem na prehodu za pešce, so sporočili policisti. Pešec je umrl. Obveščena sta bila preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti in okrožni državni tožilec Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti. Cesta je bila zaprta za ves promet.