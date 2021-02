V prometni nesreči pri Oplotnici umrla ena oseba

Na lokalni cesti Dobriška vas-Oplotnica se je zgodila prometna nesreča. Oseba, ki je ostala ukleščena v vozilu, je umrla, so sporočili mariborski policisti. Na kraju dogodka so policisti, reševalci in gasilci, več pa za zdaj še ni znanega.

(slika je simbolična) FOTO: iStock Mariborski policisti so bili ob 13.36 obveščeni, da se je pred Oplotnico, na lokalni cesti Dobriška vas-Oplotnica, zgodila prometna nesreča. V njej je bilo udeleženo eno vozilo, ena oseba, ki je v vozilu ukleščena, pa je umrla. Identiteta pokojne osebe še ni ugotovljena. Na kraju prometne nesreče so policisti, reševalci in gasilci, ki bodo s tehničnim posegom pokojnega spravili iz vozila, so sporočili s PU Maribor. Pristojni bodo več informacij sporočili pozneje. V letošnjem letu je to tem na območju sicer prva prometna nesreča IV. kategorije.