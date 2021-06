V prometni nesreči pri Postojni umrl traktorist

S Policijske uprave (PU) Koper so nas obvestili, da se je malo pred deseto uro dopoldan zgodila huda prometna nesreča med Postojno in Razdrtim, pri naselju Hruševje. V njej sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik traktorja. Slednji je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. Policija okoliščine nesreče še preiskuje.

Cesta med Postojno in Razdrtim je zaprta (fotografija je simbolična). FOTO: POP TV "Ob 9.45 je bil Operativno-komunikacijski center PU Koper obveščen o prometni nesreči na regionalni cesti Postojna–Razdrto pri Hruševju. V nesreči sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in voznik traktorja, ki je na kraju nesreče umrl," nam je sporočil predstavnik koprske Policije David Iskra. Zaradi obravnave prometne nesreče je cesta zaprta za ves promet. Voznikom na omenjeni relaciji Policija priporoča, da uporabljajo lokalne ceste oziroma avtocesto. Okoliščine nesreče Policija sicer še preiskuje.