V prometni nesreči pri razcepu Kozarje umrl motorist

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, se je prometna nesreča pri razcepu Kozarje zgodila okoli 16.30.

"Po doslej znanih podatkih je motorist vozil po levem prometnem pasu, voznik osebnega vozila pa po desnem. Voznik osebnega vozila naj bi nato pri menjavi prometnega pasu trčil v motorista, ki je padel in po vozišču zdrsel do travnate površine," so pojasnili okoliščine nesreče.

49-letni motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.