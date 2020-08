V prometni nesreči pri Slapu ob Idrijci umrl domačin

48-letni domačin je vozil osebni avtomobil znamke Mitsubishi Outlander iz smeri Idrije pri Bači proti Dolenji Trebuši. V naselju Slap ob Idrijci je pripeljal po klancu navzgor v desni pregledni ovinek in nato zapeljal levo preko prekinjene ločilne črte, na levo smerno vozišče, pravijo na PU Nova Gorica.

"V tem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik tovornega vozila," so še zapisali. Med vozili je prišlo do čelnega trčenja, voznik osebnega avtomobila je s prednjim levim delom vozila trčil v prednji levi del tovornega vozila. Pri tem je osebni avtomobil odbilo nazaj v nasprotni smeri vožnje, ter ga prevrnilo na streho. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in pri tem utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju umrl.