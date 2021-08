V prometni nesreči umrl 25-letni motorist

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, se je tragična prometna nesreča zgodila okoli 20.40. Voznik motornega kolesa je kljub zaviranju in umikanju v levo trčil v desno bočno stran osebnega avtomobila. Po trčenju je izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču. Med padcem se je tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. 25-letna sopotnica na njegovem motornem kolesu se je v nesreči lažje telesno poškodovala.