V prometni nesreči umrl 47-letni voznik motornega kolesa

47-letni moški je po glavni cesti od MP Petrina proti Kočevju vozil motorno kolo znamke Suzuki GSXR 600 ljubljanskih registrskih oznak. Po zaključenem prehitevanju dveh osebnih avtomobilov je okoli 19.15 zapeljal nazaj na desnosmerno vozišče in nato v nepregleden levi ovinek po klancu navzdol. Pri tem je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z vozišča desno in trčil v manjše drevo. Motorist se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju prometne nesreče.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 89 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 17 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 80 kršitev javnega reda in miru ter 43 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 56-krat posredovali na javnih krajih in 24-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli eno vozilo. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 23 tatvin, deset primerov poškodovanja tuje stvari, štirje vlomi, trije primeri povzročitve telesne poškodbe ter en primer nasilja v družini, en primer grožnje in en primer preprečitve uradnega dejanja.