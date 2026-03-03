V prometni nesreči umrl 51-letni voznik traktorja

V ponedeljek 2. marca ob 18.14 se je na regionalni cesti Novo mesto - Otočec, pri naselju Lešnica, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 51-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Voznik osebnega vozila Škoda Rapid je vozil iz smeri Novega mesta proti Otočcu in trčil v zadnji del traktorja znamke Zetor, ki ga je v isti smeri pred njim vozil 51-letni moški. Po trčenju je traktor zaneslo izven vozišča, kjer se prevrnil na streho in zagorel. Med prevračanjem je voznik padel iz traktorja in zaradi hudi poškodb umrl na kraju nesreče.