Črna kronika

V prometni nesreči umrl 51-letni voznik traktorja

Lešnica , 03. 03. 2026 07.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Razbito steklo na cesti

Ceste so terjale novo smrtno žrtev. Pri naselju Lešnica je umrl 51-letni voznik traktorja. Vanj je trčil voznik osebnega avtomobila.

V ponedeljek 2. marca ob 18.14 se je na regionalni cesti Novo mesto - Otočec, pri naselju Lešnica, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 51-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Voznik osebnega vozila Škoda Rapid je vozil iz smeri Novega mesta proti Otočcu in trčil v zadnji del traktorja znamke Zetor, ki ga je v isti smeri pred njim vozil 51-letni moški. Po trčenju je traktor zaneslo izven vozišča, kjer se prevrnil na streho in zagorel. Med prevračanjem je voznik padel iz traktorja in zaradi hudi poškodb umrl na kraju nesreče.

promet smrt nesreča

