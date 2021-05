V hudi prometni nesreči umrl 90-letni motorist

Danes dopoldne so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti med Kočevsko reko in Gotenico. V njej je bil po do sedaj zbranih podatkih samoudeležen 90-letni motorist, ki je na cesti padel in se hudo poškodoval. Motorista so s kraja nesreče prepeljali v UKC Ljubljana, kjer je umrl.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.