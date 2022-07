V prometni nesreči umrl kolesar

V kraju Podvin pri Polzeli se je v soboto, 9. julija, zgodila huda prometna nesreča, so sporočili celjski policisti. Okoli 14. ure je 67-letni kolesar vozil iz smeri Šmartnega ob Paki proti Polzeli in s kolesa padel po vozišču. Čeprav so mu na kraju nesreče nudili prvo pomoč, je moški tam umrl. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in zbrali obvestila, o nesreči pa bodo obvestili pristojno tožilstvo.