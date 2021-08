V prometni nesreči umrl motorist, ki je prehiteval kolono

Cesta Bled–Bohinj je po prometni nesreči, ki se je zgodila v dopoldanskem času, znova odprta. Ta se je zgodila, ko je motorist v gostem prometu prehiteval kolono vozil.

V prometni nesreči je umrl slovenski motorist, ko je med prehitevanjem trčil v osebni avtomobil, ki je vozil v isti smeri. Osebo v vozilu s tujo registracijo pa so preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili s PU Kranj. Okoliščine kažejo, da je za nesrečo kriv motorist, so še dejali.