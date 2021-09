V prometni nesreči umrl pakistanski prebežnik

Kot so sporočili s PU Maribor, je bilo po doslej zbranih informacijah v vozilu devet državljanov Pakistana. Pet so jih odpeljali v bolnišnico, eden izmed njih pa je v bolnišnici umrl. Voznik in sopotnik sta s kraja nesreče zbežala, enega od njiju so policisti že prijeli in mu odvzeli prostost.

O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka. Aktivnosti policistov na kraju še potekajo.