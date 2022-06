V prometni nesreči umrl voznik kolesa z motorjem

Pomurski policisti so bili o prometni nesreči obveščeni danes ob 15.44. Voznika osebnega avtomobila in kolesa z motorjem sta doživela nesrečo na križišču proti naselju Satahovci na cesti od naselja Krog proti Tišini. "Zdravnik je na kraju potrdil smrt voznika kolesa z motorjem," so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Ker policisti še preiskujejo, zakaj je prišlo do nesreče, bodo več informacij sporočili kasneje, so še pojasnili na PU Murska Sobota.