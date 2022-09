V prometni nesreči umrla 25-letni motorist in 79-letna peška

Okoli 14.30 so policisti na številki 113 v operativno-komunikacijskem centru novomeške policijske uprave prejeli klic o prometni nesreči motorista v bližini naselja Straža pri Raki. Na kraj so napotili krške in novomeške prometne policiste, regijski center za obveščanje pa gasilce in reševalce.

Po prvih ugotovitvah ogleda je 25-letni motorist med vožnjo proti Veliki vasi zadel 79-letno peško. Posledice silovitega trka so bile tako hude, da jima reševalci in zdravnik niso mogli več pomagati in sta oba umrla na kraju. Motorist je bil sicer v polni motoristični opremi.

Policisti so o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko.

Zaradi ogleda je bila cesta Raka – Velika vas pri Straži pri Raki zaprta do 17.45.

Preiskava okoliščin nesreče še ni zaključena, so sporočili s PU Novo mesto.